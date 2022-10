An diesen Schulen wird Kindern das Warmwasser abgedreht

In diesen Schulen und Kindergärten könnten in diesem Winter die Wasserleitungen kalt bleiben.

Um die vom Bund vorgegebenen elf Prozent Energie einzusparen, sucht die Bauabteilung der Stadt Salzburg in allen Bereichen nach Potenzialen zur Verringerung. Kinder in den städtischen Einrichtungen sollen die Hände mit kaltem Wasser waschen müssen, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Wochenende.