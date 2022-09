Beim Energiesparen einen Fokus setzen

Wolfgang Seidel, Kommunikationsleiter Energieinstitut Vorarlberg, war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über steigende Energiekosten, Gutschriften und was am Ende in der Geldbörse bleibt.

Angesichts der stetig steigenden Energiekosten ruft das Land Vorarlberg in Kooperation mit den Vorarlberger Energieversorgern, dem Energieinstitut und der Caritas unter dem Motto #vorarlbergspartenergie eine neue Energiesparaktion ins Leben. Wer künftig weniger Strom verbraucht, soll demnach Gutschriften auf die Jahresabrechnung oder entsprechende Sachwerte erhalten. Wolfgang Seidel vom Energieinstitut erklärte bei "Vorarlberg LIVE", wo das Programm ansetzt und wieviel mehr den fleißigen Sparern am Ende in der Geldbörse bleibt.

Das Energieinstitut Vorarlberg nimmt in der neuen Initiative zum Energiesparen eine wichtige Rolle ein. "Wir wollen zeigen, dass jeder einen Zugang finden kann", ist Wolfgang Seidel in "Vorarlberg LIVE" überzeugt, dass wirklich jeder einen Beitrag leisten kann und der Situation nicht hilflos ausgeliefert ist. Grundsätzlich sind Wärme und Kälte in jedem Bereich die größten Energieverbraucher neben der Mobilität. Der Verbrauch eines durchschnittlichen Pkw im Land von 700 Liter Treibstoff reicht aus, ein energieeffizientes Einfamilienhaus zu beheizen. "Wenn ich 300 Kilometer im Jahr einspare, dann habe ich gleich viel Energie gespart wie wenn ich meinen Kühlschrank oder -truhe nicht abtauen, sondern sogar abschalten würde", vergleicht Seidel.

Auf die Frage, wie warm man nun diesen Winter duschen darf, muss der Experte selbst schmunzeln. Er verweist hier auf die "Mission 11"-Kampagne des Bundes: "Sei ein Warmduscher, mach es aber kurz." Es mache keinen Sinn, Maßnahmen gegeneinander abzuwiegen. Man müsse aber die möglichen Größenordnungen an Einsparungspotential aufzeigen. Warmwasser benötigt natürlich viel Energie, es gebe jedoch andere Möglichkeiten, Warmwasser einzusparen ohne auf Komfort zu verzichten. In diesem Fall wäre es ein wassersparender Duschkopf ein Vorschlag. Statt viele kleine Maßnahmen sollte man sich konsequent einen Bereich vornehmen.

Die gesamte Sendung:

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

