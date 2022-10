Das wäre das Worst-Case-Szenario in Vorarlberg

Marco Tittler (Landesrat u.a. für Wirtschaft, ÖVP) war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

Vorarlberg habe alle Vorkehrungen getroffen, um Wirtschaft und Bevölkerung auch in diesem Winter mit Energie zu versorgen, sagte Wirtschaftslandesrat Marco Tittler bei Vorarlberg LIVE und verwies auf die Füllstände bei Gasspeicher.

all

all

self

self

"Würde es beim Gas zu einer Mangellage und in weiterer Folge zu einer Energielenkung kommen, wären Betriebe mit 50 Megawatt betroffen. Davon gibt es keinen in Vorarlberg", so Tittler. "Beim Strom wird zum Sparen aufgerufen, Verwendungsverbote wären erst ein zweiter Schritt." Der Wirtschaftslandesrat geht aber insgesamt von keinem Worst Case Szenario aus.