„18 Prozent der Heizenergie kann jeder einsparen“

Die enorm steigenden Energiekosten sind für viele Haushalte in Vorarlberg eine große Belastung. Doch jede(r) Einzelne kann die persönliche Bürde minimieren. Daniel Mohr, Sanierungsexperte bei Rhomberg Bau, verrät im Interview wie.

Eine Möglichkeit, die man im eigenen Haus ebenso umsetzen kann wie in einer Wohnung, ist es, die Raumtemperatur zu senken. Das bringt tatsächlich wahnsinnig viel: Jedes Grad weniger spart rund sechs Prozent an Heizenergie. Wenn ich also statt auf 23 Grad Raumtemperatur „nur noch“ auf 20 Grad temperiere – übrigens ist das die Temperatur, die von vielen Experten als optimale Wohlfühltemperatur genannt wird – dann spare ich ohne großen Aufwand 18 Prozent meiner Heizenergie ein. In einigen Räumen, etwa im Schlafzimmer, reichen sogar 16 bis 18 Grad. ­Eine gewisse Konditionierung ist aber notwendig, um den Feuchtehaushalt zu regulieren und so etwa Schimmelbildung vorzubeugen. Gar nicht zu heizen ist also auch keine Lösung. Aus Baufachsicht lohnt ein Blick auf die Außenwände, hier geht vor allem über die Fenster am meisten Energie verloren. Das kann ich aber optimieren, indem ich beispielsweise den Sonnenschutz, also Markisen etc. in den Abendstunden schließe und so ein Luftpols­ter aufbaue, das wiederum als Wärmeschutz dient. Der effizienteste Weg, um Energie, CO 2 -Emissionen und vor allem auch Geld zu sparen, ist aber die thermische Sanierung, denn nur so lassen sich Bestandsgebäude energetisch optimal aufwerten.