Ampel ohne Grünblinkphase: Gewessler plant neue Verkehrsregelung

Die geplante Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) umfasst die Einführung einer neuen Art von Ampelsignalen, die auf die Grünblinkphase verzichten.

Die Debatte über das Grünblinken ist nicht neu. Während das Kuratorium für Verkehrssicherheit die Meinung vertritt, dass das Blinken zu einer Zunahme von Auffahrunfällen führt, argumentiert der ÖAMTC, dass durch die Grünblinkphase die Anzahl der Rotlichtverstöße reduziert wird. Laut mehreren Medienberichten ist nun eine Gesetzesänderung in Planung, die die Einführung von Ampeln ohne Grünblinkphase an Autobahnzufahrten vorsieht.

all

all

self

self

Ampel ohne Grünblinkphase im Test

Ein Pilotprojekt in Linz testet bereits diese neue Ampelregelung. An der Auffahrt zur Mühlkreisautobahn am Franzosenhausweg wird der Verkehr durch eine Ampel ohne Grünblinkphase reguliert, die je nach Verkehrsdichte unterschiedlich viele Fahrzeuge auf die Autobahn A7 auffahren lässt. Die Verkehrsdichte wird dabei durch Sensoren im Straßenbelag erfasst, um größere Verkehrsstaus zu vermeiden.