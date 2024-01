Das bringt 2024: Raser-Autos können künftig beschlagnahmt werden

Extremraser können im neuen Jahr ihre Autos verlieren. Mit 1. März tritt eine entsprechende Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft.

Darum geht's: Ab März 2024 können Fahrzeuge von Extremrasern beschlagnahmt und versteigert werden.

Fahrzeuge können abgenommen werden bei Geschwindigkeitsüberschreitungen um mehr als 80 km/h im Ortsgebiet und mehr als 90 km/h außerorts.

Ein lebenslanges Lenkverbot wird in den Fahrzeugpapieren eingetragen, wenn das Auto nicht dem Raser gehört.

Rasern droht der Verlust des Autos

Damit können Fahrzeuge bei rücksichtslosen und gefährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen - um mehr als 80 km/h im Ortsgebiet und mehr als 90 km/h außerorts - abgenommen und versteigert werden. Gehört das Auto nicht dem Raser, wird in den jeweiligen Fahrzeugpapieren ein lebenslanges Lenkverbot für den Fahrer eingetragen.

In solchen Fällen kann das Fahrzeug zwar beschlagnahmt, aber nicht für verfallen erklärt und versteigert werden. Das gilt auch für Leasing- oder Mietautos, informierte der ÖAMTC.

Dreistufiges System zur Fahrzeugbeschlagnahme

An sich ist ab März ein dreistufiges System vorgesehen, das von der vorläufigen Beschlagnahme über die Beschlagnahme bis zum Verfall des Fahrzeugs reicht. Personen, die im Ort 60 km/h und Überland 70 km/h zu schnell unterwegs sind, kann künftig das Auto ganz weggenommen werden. Bei mehr als 80 km/h (Ortsgebiet) bzw. 90 km/h (Freiland) an Geschwindigkeitsüberschreitungen soll unter bestimmten Umständen schon ein einmaliger Verstoß zum Verfall des Fahrzeugs führen können. Bei der Versteigerung gehen 70 Prozent der Erlöse an den Verkehrssicherheitsfonds, der Rest an die jeweilige Gebietskörperschaft.

Mit 445 Fällen pro Jahr wird gerechnet

Das Verkehrsministerium rechnet mit bis zu 445 Fällen pro Jahr, in denen es zu einer behördlichen Beschlagnahme des Fahrzeugs und in der Folge zu einem Verfall kommen könnte. Österreich folgt mit dieser Maßnahme dem Beispiel von anderen europäischen Ländern. Die Beschlagnahme hätte eigentlich schon 2023 in Kraft treten sollen.

Österreich folgt europäischem Trend

Mehrere europäische Länder wie Italien oder Tschechien verschärfen im kommenden Jahr ihren Strafenkatalog, was zu höheren Verkehrsstrafen führt, informierte der ÖAMTC. Auch in Polen ist es ab März 2024 möglich, bei bestimmten Verstößen, etwa auch Alkoholisierung am Steuer, Fahrzeuge zu beschlagnahmen und einzuziehen.