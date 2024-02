ÖAMTC-Tipps zum richtigen Verhalten bei Fahrzeugbränden

Hand-Feuerlöscher können Brände eindämmen, bei Kfz-Brand in Tunnel über Fluchtwege raus

Fahrzeugbrände stellen eine ernsthafte Gefahr im Straßenverkehr dar und erfordern schnelles und besonnenes Handeln. Der Brand am Zirlerberg hat erneut aufgezeigt, wie wichtig das richtige Verhalten in derartigen Situationen ist. "Ein Fahrzeugbrand kann sich schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation entwickeln", unterstreicht Steffan Kerbl. "Im Notfall ist es daher entscheidend, schnell und überlegt zu handeln, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten."

Ist eine Bergung nicht möglich, kann man versuchen, den Übergriff des Brandes auf den Fahrgastraum zu verhindern oder bis zum Eintreffen von Rettungskräften zu verzögern. "Schon mit einem kleinen 500-Gramm-Schaumlöscher lässt sich ein Entstehungsbrand wirkungsvoll eindämmen. So ein Schaumlöscher passt in jedes Pkw-Handschuhfach", weiß der ÖAMTC-Techniker. Nach einem selbst gelöschten Motorbrand darf man ein Auto aber nicht mehr in Betrieb nehmen. Das Feuer könnte erneut aufflammen. Das Fahrzeug muss in einer Werkstatt überprüft werden.

Fahrzeugbrand im Tunnel

Wer in einem Tunnel Rauch beim eigenen Fahrzeug bemerkt, sollte in einer Pannenbucht oder am rechten Fahrbahnrand so stehen bleiben, dass Einsatzkräfte nicht behindert werden. Dann: Motor abstellen, Warnblinkanlage einschalten, Schlüssel stecken lassen und aussteigen. Wenn möglich sollte man den Brand in der Entstehungsphase löschen – dazu die im Tunnel verfügbaren Feuerlöscher benutzen. Unbedingt die offiziellen Notrufanlagen (Telefon, Taster "SOS", "Brand") verwenden – damit erfolgt eine automatische Ortung des Notrufes. Bei starker Rauchentwicklung den Tunnel über die angezeigten Fluchtwege sofort verlassen.