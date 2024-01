Fahrzeugbrand auf der A14

Nach einem Unfall auf der A14 bei Bludenz ist es am Samstagmittag bei Bludenz zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Gegen 12.30 Uhr am Samstagmittag ereignete auf der A14 bei Bludenz in Fahrtrichtung Tirol kurz vor der Autobahnabfahrt Montafon ein Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen kam es zu einem Auffahrunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. In der Folge fingen zwei der beteiligten Fahrzeuge Feuer. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.