ASFINAG: Start für Sanierung der Brücke über ÖBB-Gleise zwischen Nenzing und Nüziders

Am 1. Februar 2024 starten die Bauarbeiten für mehr Sicherheit auf der A 14 Rheintal/Walgauautobahn zwischen den Anschlussstellen Nenzing und Nüziders.

In dieser Phase führt die ASFINAG die Generalsanierung der Brücke über die ÖBB-Gleise in diesem Bereich durch. Erste wesentliche Fahrbahn- und Brückensanierungen fanden hier auf rund zwei Kilometern bereits in den Jahren 2022 und 2023 statt. Heuer wird die in diesem Bereich liegende Brücke, die über die Bahnverbindung verläuft, als letzte von insgesamt vier Brücken instandgesetzt.