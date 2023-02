Adventisten in Dornbirn: Kinder müssen Schule wechseln

"Kalte Dusche" für christlich ausgerichtete Einrichtung

Adventisten: In Deutschland anerkannt, in Österreich nicht

Hintergrund des Urteils ist ein Fall rund um die "Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland" (C-372/21). Die in Deutschland (aber nicht in Österreich) anerkannte Religionsgemeinschaft beantragte in Österreich eine staatliche Subvention für eine österreichische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Die zuständige Bildungsdirektion für Vorarlberg wies diesen Antrag wegen fehlender Anerkennung der Freikirche in Österreich ab. Die "Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland" wandte sich daraufhin an österreichische Gerichte.