Abzocke mit On-Schuhen? Tennislegende Roger Federer unter Beschuss

Vorwürfe gegen Tennis-Ikone Federer: Einblicke in die Preispolitik des Schuhunternehmens "On", an dem der Schweizer beteiligt ist, sorgen für Kritik.

Der ehemalige Tennisweltranglistenerste Roger Federer, der in der Schweiz nicht nur als Sportidol, sondern auch als nationale Ikone verehrt wird, sieht sich aktuell mit ernsthaften Vorwürfen konfrontiert. Im Zentrum der Kritik steht das Geschäftsmodell der Schuhmarke On, bei der Federer nicht nur als Markenbotschafter auftritt, sondern auch Anteile besitzt. Recherchen des Schweizer Konsumentenmagazins "K Tipp" werfen ein kritisches Licht auf die Preisgestaltung des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Produktionskosten und Verkaufspreise seiner Schuhe.

Mehr lesen -->> Abzocke mit "On-Schuhen"?

Nach Informationen, die auf vertraulichen Zolldaten basieren, werden die Schuhe von On in Vietnam, einem Land mit niedrigem Lohnniveau, produziert. Ein beispielhafter Fall ist der Sneaker Roger Advantage, dessen Einkaufspreis bei lediglich 17,86 Schweizer Franken (circa 19 Euro) liegt, während der Verkaufspreis in der Schweiz auf über das Zehnfache, nämlich 190 Franken (ungefähr 200 Euro), ansteigt.

Mehr lesen -->> Scharfe Kritik von Sneaker-Experte

"On Schuhe" sind ein Verkaufshit ©Reuters

Preispolitik: Auch Adidas und Puma im Fokus

Diese Preispolitik ist nicht einzigartig für On; auch bei anderen bekannten Sportmarken wie Adidas und Puma wurden ähnliche Preisstrukturen festgestellt. Der Cloudsurfer von On beispielsweise wird zu Herstellungskosten von 19,76 Franken (etwa 21 Euro) produziert und zu einem Preis von 220 Franken (circa 232 Euro) verkauft. Ein Vergleich zeigt, dass Adidas für den Ultraboost DNA 5.0 einen Verkaufspreis von 140 Franken (148 Euro) verlangt, bei Einkaufskosten von 28,42 Franken (30 Euro), während Puma seinen Magnify Nitro SP für 111,90 Franken (118 Euro) anbietet, der in Vietnam für 30,56 Franken (32 Euro) hergestellt wird.

self all Open preferences.

Roger Advantage von On : Der Einkaufspreis in Vietnam beträgt 17,86 Schweizer Franken (circa 19 Euro), während der Verkaufspreis in der Schweiz bei 190 Franken (ungefähr 200 Euro) liegt.

: Der Einkaufspreis in Vietnam beträgt 17,86 Schweizer Franken (circa 19 Euro), während der Verkaufspreis in der Schweiz bei 190 Franken (ungefähr 200 Euro) liegt. Cloudsurfer von On : Die Herstellungskosten belaufen sich auf 19,76 Franken (etwa 21 Euro), mit einem Verkaufspreis von 220 Franken (circa 232 Euro).

: Die Herstellungskosten belaufen sich auf 19,76 Franken (etwa 21 Euro), mit einem Verkaufspreis von 220 Franken (circa 232 Euro). Adidas Ultraboost DNA 5.0 : Dieser Schuh wird in der Schweiz für 140 Franken (148 Euro) verkauft, wobei die Einkaufskosten bei 28,42 Franken (30 Euro) liegen.

: Dieser Schuh wird in der Schweiz für 140 Franken (148 Euro) verkauft, wobei die Einkaufskosten bei 28,42 Franken (30 Euro) liegen. Magnify Nitro SP von Puma: Der Verkaufspreis beträgt 111,90 Franken (118 Euro), und die Produktionskosten in Vietnam sind 30,56 Franken (32 Euro).

Kritik an der Qualität

Die Erkenntnisse des "K Tipp" legen nahe, dass On im Verhältnis zu den Produktionskosten den höchsten Aufschlag verlangt und damit von den Kunden den größten Preis verlangt. Darüber hinaus wurde die Qualität der Schuhe kritisiert; ein Händler bezeichnete On-Schuhe als "klassische Wegwerfprodukte".

On Cloud-Schuhe. ©Reuters

Finanzielle Gier?

Roger Federer, der für seine außergewöhnlichen Leistungen auf dem Tennisplatz bekannt ist und 20 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, wird nun auch von angesehenen Medien wie der "Neuen Zürcher Zeitung" und "Le Monde" kritisiert. Letztere wirft dem Sportler "ungewöhnliche finanzielle Gier" vor. Während der Nachhaltigkeitsbericht von On die Förderung der Gleichberechtigung und den Schutz des Planeten betont, kommentiert die "NZZ" kritisch, dass diese Werte wenig Bedeutung haben, wenn die Arbeiterinnen in Vietnam diese nicht spüren.

Roger Federer: Sein finanzielles Imperim

Die "Handelszeitung" schätzte Federers Vermögen 2022 auf 750 Millionen Schweizer Franken, andere Quellen sprechen von rund 400 Millionen Euro. Ein beachtlicher Teil seines Einkommens stammt aus umfangreichen Sponsorenverträgen mit zwölf namhaften Marken, darunter Jura, Sunrise, Credit Suisse, Rolex, Barilla, Lindt, Mercedes, Moët & Chandon, Wilson, Netjets, Rimowa und Uniqlo. Besonders der Vertrag mit Uniqlo zeichnet sich durch seine Lukrativität aus und soll Federer bis 2028 fast 300 Millionen Franken einbringen. (VOL.AT)

Mehr erfahren -->> Das sind die reichsten Vorarlberger