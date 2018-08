18-Jähriger in US-Haft: Bürgermeister wacht über Spenden

Der Bürgermeister der Wohngemeinde des 18-jährigen Oberösterreichers, der seit Ende Juli im US-Bundesstaat Florida inhaftiert ist, verbürgt sich für die ordnungsgemäße Verwendung des Geldes auf dem extra für den Burschen eingerichteten Spendenkonto, sagte er im Gespräch mit der APA. Bisher sind einige zehntausend Euro eingezahlt worden.

Dem Burschen wird einvernehmlicher Sex mit einer einheimischen 15-Jährigen vorgeworfen, was in Florida verboten ist. Mit dem Geld sollen beispielsweise Kosten des für den 18-Jährigen bestellten Anwaltes, für die am Mittwoch begonnene Reise der Eltern nach Florida und deren Aufenthalt beglichen werden.

“Besorgter österreichischer Staatsbürger”

Wenn Rechnungen eingereicht werden, werden sie geprüft und – sofern es sich um zweckgemäße Ausgaben handelt – beglichen, erläuterte der Bürgermeister. “Aber ich nehme kein öffentliches Geld in die Hand”, wies er ihm zu Ohren gekommene Vermutungen zurück. Auch dass Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) für den gesamten Flug der Eltern aufgekommen sei, stimme nicht. Dessen Büro habe die Eltern vor allem organisatorisch unterstützt, was ebenso wichtig sei, schilderte der Bürgermeister, der in dem Fall mit dem LH-Büro in Kontakt ist.