17 Einsätze pro Tag - Hartes Jahr für die Feuerwehr

Starke Niederschläge haben die Vorarlberger Feuerwehren im letzten Jahr sehr gefordert. Insgesamt mussten sie 6.400 Mal ausrücken.

Laut einer Bilanz gab es gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um fast 1.400 Einsätze. Die Vorarlberger Feuerwehren mussten insgesamt rund 6.400 Mal ausrücken. Die hohe Steigerung liege vor allem bei technischen Einsätzen während dem Starkregen im August, so Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle am Freitag. Die Feuerwehr wäre laut ihm für solche Ereignisse grundsätzlich gut gerüstet.

Infolge eines Brandes war 2022 in Vorarlberg ein Todesopfer zu beklagen. "Diese Tatsache schmerzt alle Feuerwehrleute sehr, konnten sie doch trotz raschem und oft gefährlichem Einsatz leider nicht mehr helfen", so Österle in einer Aussendung. Brandereignisse dürften nicht unterschätzt werden, eine rasche Alarmierung und Zivilcourage sei ganz entscheidend für den Einsatzerfolg. Im vergangenen Jahr hatten die Feuerwehren zudem zwei Großbrände - in einem Firmenareal in Rankweil sowie im Postverteilerzentrum in Koblach - zu bewältigen. Österle betonte diesbezüglich die Bedeutung fortlaufender Aus- und Weiterbildung.