Rund 400 Feuerwehrleute standen in der Silvesternacht in Rankweil im Einsatz. ©VOL.AT/Ronny Vlach

Großbrand im Kunert-Areal in Rankweil

In der Nach auf Samstag gerieten in Rankweil mehrere Hallen im Kunert-Areal in Brand - Großeinsatz für die Feuerwehren.

17 Feuerwehren standen insgesamt im Einsatz nachdem in der NAcht auf Samstag mehrere Hallen im Kunert-Areal in Rankweil aus unbekannter Ursache in Brand geraten waren.

Alle Feuerwehren des Löschkreises standen im Industriegebiet Brederis im Einsatz, zusätzlich mussten umliegende Feuerwehren, mit Spezialgeräten, wie die Feuerwehr Lustenau mit einer Hochleistungspumpe, angefordert werden. Die Feuerwehren Weiler und Klaus wurden zusätzlich als Bezirksnotfallwehren aktiviert.

Von den rund 400 im Einsatz befindlichen Feuerwehrleuten erlitten zwei eine Rauchgasvergiftung, einer eine Schnittverletzung. Darüber hinaus kamen keine Personen zu Schaden.