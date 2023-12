10 Empfehlungen für Bars in Vorarlberg

Cocktails, Musik und Partystimmung: Diese Bars im Ländle sind der perfekte Ort, um Spaß zu haben.

Frei

Das Frei in Dornbirn verbindet Gemütlichkeit mit Stil und den Charme eines Cafés mit einer coolen Bar: Mit viel Liebe zum Detail bietet das Lokal tagsüber eine entspannte Atmosphäre und verwandelt sich nachts in eine trendige Cocktailbar. Das Frei liegt zentral am Marktplatz in Dornbirn. Tagsüber kann man hier beim Shoppen eine kleine Pause bei einem Espresso oder einem Cappuccino einlegen - und abends verwandelt es sich in eine belebte Cocktailbar. Das ausgesprochen freundliche Personal sorgt dafür, dass man sich rundum wohlfühlt.

Vielfältiges Angebot: Von Cocktails über Erfrischungsgetränke bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für alle etwas dabei.

Von Cocktails über Erfrischungsgetränke bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für alle etwas dabei. Entspannender Genuss: In der Lounge kann man bei angenehmer Musik entspannen und den Alltag vergessen.

Wichtige Infos

Im Frei werden neben einer großen Auswahl an Getränken auch leckere Snacks serviert. ©Screenshot Frei (www.frei-cafe-bar.at)/Rhomberg

Köö Billardbar

Die Köö Billardbar in Bludenz ist ein Ort, an dem man sich trifft, um gemeinsam Spaß zu haben. Hier wird Geselligkeit großgeschrieben - bei Billard, Darts, Food und Drinks kann man sich ausgiebig unterhalten. Hier trifft man sich mit Freunden und knüpft in entspannter Atmosphäre neue Kontakte. Neben einem breiten Angebot an Spielen können sich die Gäste bei abwechslungsreicher Musik und Livestreams auf dem Full HD-MegaBeamer entspannen.

Sportlich aktiv: An mehreren Billardtischen kann man sein Können unter Beweis stellen - oder einfach nur Spaß haben.

An mehreren Billardtischen kann man sein Können unter Beweis stellen - oder einfach nur Spaß haben. Für Dart-Fans: Drei E-Dart-Automaten laden zu spannenden Partien ein.

Drei E-Dart-Automaten laden zu spannenden Partien ein. Wenn der Hunger kommt: In Zusammenarbeit mit der Pizzeria Antonio bietet die Bar leckere italienische Pizza an.

In Zusammenarbeit mit der Pizzeria Antonio bietet die Bar leckere italienische Pizza an. Sport macht durstig: Die vielfältigen Drinks und Cocktails stillen den Durst.

Wichtige Infos

Neben einem breiten Angebot an Spielen, wie Billard oder Dart, können sich die Gäste bei abwechslungsreicher Musik und Livestreams auf dem Full HD-MegaBeamer entspannen. ©Screenshot Köö Bar (www.billardbar.at)/Canva (Symbolbild)

7er Bar

Die 7er Bar in Dornbirn ist der ultimative Treffpunkt für alle Musikfans. Mit einer beeindruckenden Auswahl an Drinks, Bieren und unterschiedlichsten Events begeistert das Lokal seine Gäste. Seit ihrer Eröffnung 1986 hat die 7er Bar das städtische Nachtleben Vorarlbergs geprägt. Bekannt für ihre gute Bierauswahl und tolle Musik zieht sie ein gemischtes Publikum an: Hier sind alle willkommen!

Getränkeauswahl: Neben Bieren und Shots gibt es in der Bar auch verschiedenste Vorarlberger "Schnäpsle" und besondere Whiskey-, Rum- und Gin-Spezialitäten.

Neben Bieren und Shots gibt es in der Bar auch verschiedenste Vorarlberger "Schnäpsle" und besondere Whiskey-, Rum- und Gin-Spezialitäten. Musik im Mittelpunkt: Jedes Wochenende können sich die Gäste über unterschiedlichste DJs und Musikrichtungen freuen.

Jedes Wochenende können sich die Gäste über unterschiedlichste DJs und Musikrichtungen freuen. Events: Neben Karaoke-Abenden und der AirGuitar-Landesmeisterschaft finden auch diverse Konzerte in der Bar statt.

Wichtige Infos

In der 7er Bar erwartet Sie eine breite Auswahl an Getränken und jede Menge Musik. ©Screenshots 7er Bar (www.7er-bar.at)/Canva (Symbolbild)

cuba:bar

Die cuba:bar in Bregenz ist ein wahres Eldorado für Cocktailfans und bietet auch regelmäßig Live Acts sowie DJs. Seit 2000 begeistert die cuba:bar ihre Gäste mit einem beeindruckenden Angebot an Cocktails und leckeren Speisen.

Cocktails: Das Herzstück der cuba:bar ist zweifelsohne das vielfältige Cocktailangebot. Zahlreiche Drinks stehen zur Auswahl - vom klassischen Mojito bis hin zu ausgefallenen Eigenkreationen!

Das Herzstück der cuba:bar ist zweifelsohne das vielfältige Cocktailangebot. Zahlreiche Drinks stehen zur Auswahl - vom klassischen Mojito bis hin zu ausgefallenen Eigenkreationen! Mehr als eine Bar: Aber auch abseits der Cocktailkarte hat das Lokal einiges zu bieten. Tagsüber fungiert sie als Café und Restaurant, abends werden die Gäste mit Musik von Live-Acts und DJs unterhalten.

Wichtige Infos

Neben den leckeren Cocktails sollte man auch das kulinarische Angebot der cuba:bar nicht verpassen. ©Screenshots cuba:bar (www.cuba-club.cc)/Canva (Symbolbild)

JuiSea 2.0

Das JuiSea 2.0 in Dornbirn ist eine Cocktailbar der besonderen Art, die mit ihrem einzigartigen Konzept und einer beeindruckenden Auswahl an Getränken überzeugt. Hier werden klassische Cocktails oder Champagner, Snacks oder Pizza serviert. Außerdem gibt es zahlreiche Shisha-Variationen. Es werden sowohl klassische als auch neu interpretierte Cocktails angeboten - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dabei legt das Team großen Wert auf Qualität und verwendet ausschließlich hochwertige Zutaten für ihre Kreationen.

Vielfalt: Von Mojito (8,60 €) bis Long Island Ice Tea (11,90 €) – hier finden Sie alle Ihre Lieblingscocktails.

Von Mojito (8,60 €) bis Long Island Ice Tea (11,90 €) – hier finden Sie alle Ihre Lieblingscocktails. Modern & gemütlich: Der Mix aus warmem Holz und coolen Metallelemente schafft eine einladende Atmosphäre.

Der Mix aus warmem Holz und coolen Metallelemente schafft eine einladende Atmosphäre. Service: Der freundliche Service sorgt dafür, dass sich alle Gäste willkommen fühlen.

Wichtige Infos

Hier werden klassische Cocktails oder Champagner, Snacks oder Pizza serviert. ©Screenshots JuiSea 2.0 (www.juisea.at)/Canva (Symbolbild)

Schlössle – DIE BAR

Die Schlössle-Bar in Götzis ist ein echter Geheimtipp für alle Feierwilligen im Bezirk Feldkirch. Das Lokal überzeugt mit einer breiten an Spirituosen und Cocktails und hat auch musikalisch einiges in petto. Neben einer großen Auswahl an alkoholischen Getränken überzeugt das Schlössle auch durch seine abwechslungsreiche Speisekarte. Die Snacks und kleinen Gerichte sind schmackhaft und die ideale Grundlage für einen feuchtfröhlichen Abend.

Von Bier bis Wein: Hier kommen alle auf ihre Kosten!

Hier kommen alle auf ihre Kosten! Alkoholfrei: Natürlich steht auch eine Auswahl an alkoholfreien Getränken und Cocktails zur Wahl.

Natürlich steht auch eine Auswahl an alkoholfreien Getränken und Cocktails zur Wahl. Musikalische Vielfalt: Von Schlager bis Pop - hier gibt es Musik für jeden Geschmack.

Wichtige Infos

Neben einer großen Auswahl an alkoholischen Getränken überzeugt das Schlössle auch durch seine abwechslungsreiche Speisekarte. ©Screenshots Schlössle - Die Bar (schloesslediebar.com)/Canva (Symbolbild)

Bunt Bar

Die Bunt Bar ist ein lebendiger Treffpunkt für alle, die das Besondere lieben. Mit ihrem farbenfrohen Ambiente und der vielfältigen Getränkeauswahl hat sie sich weit über Feldkirch hinaus einen Namen gemacht. In der Altstadt zieht die Bunt Bar jeden Alters an. Mittlerweile wird das Lokal von Junggastronom Gregor Plankensteiner geführt. Er bringt frischen Wind in die beliebte Location, ohne dabei auf Bewährtes zu verzichten.

Ob altbekannte Klassiker oder Neukreationen – bei der breiten Palette an Getränken und Cocktails bleibt kein Wunsch offen. Doch nicht nur die flüssigen Genüsse überzeugen. Dank der Zusammenarbeit mit dem benachbarten Johanniterhof kommen auch Kulinarikfans auf ihre Kosten.

Für jeden Geschmack: Von Bier und Wein bis hin zu alkoholfreien Getränken ist alles dabei.

Von Bier und Wein bis hin zu alkoholfreien Getränken ist alles dabei. Event-Highlights: Regelmäßige DJ-Gigs, Livekonzerte und das legendäre Pub Quiz sorgen für Unterhaltung.

Wichtige Infos

Junggastronom Gregor Plankensteiner hat die Bar übernommen. ©Serra

Paschanga 2.0

Das Paschanga 2.0 in Bregenz ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, in dem man bei guter Musik und leckeren Drinks den Alltag hinter sich lassen kann.

Seit 2006 ist das Paschanga in Bregenz für seine Cocktails bekannt. Im September 2016 wurde es dann komplett renoviert und zum Paschanga 2.0.

Für Jung und Alt: Das Paschanga 2.0 ist mehr als eine Cocktailbar - sie ist Treffpunkt für alle Altersgruppen und bietet neben einer riesigen Auswahl an Cocktails auch erlesene Weine und verschiedene Biersorten an.

Das Paschanga 2.0 ist mehr als eine Cocktailbar - sie ist Treffpunkt für alle Altersgruppen und bietet neben einer riesigen Auswahl an Cocktails auch erlesene Weine und verschiedene Biersorten an. Motto-Partys: Besonders hervorzuheben sind die regelmäßig stattfindenden Events wie die beliebten 90s-Partys.

Besonders hervorzuheben sind die regelmäßig stattfindenden Events wie die beliebten 90s-Partys. Wohlfühlatmosphäre: Das freundliche und sympathische Team sorgt dafür, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen können.

Wichtige Infos

Das freundliche und sympathische Team der Bar sorgt dafür, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen können. ©Screenshots Paschanga 2.0 (www.paschangabar.at)/Canva (Symbolbild)

Patricks

Das Patricks in Rankweil ist nicht nur eine Billard-Bar mit viel Charme und Freude am Sport. Das Lokal bietet genügend Raum für Spaß beim Billardspielen und versorgt die Gäste mit leckeren Drinks.

Viel Raum: Im Patricks erwartet Sie ein breites Angebot von klassischem Billard über Snooker bis hin zu Darts auf 1200 Quadratmetern.

Im Patricks erwartet Sie ein breites Angebot von klassischem Billard über Snooker bis hin zu Darts auf 1200 Quadratmetern. Drinks & Food: Dazu gibt es ein umfangreiches Getränkeangebot inklusive gut gemixter Cocktails sowie einfacher Speisen für den kleinen Hunger zwischendurch.

Dazu gibt es ein umfangreiches Getränkeangebot inklusive gut gemixter Cocktails sowie einfacher Speisen für den kleinen Hunger zwischendurch. Turniere: Im Patricks finden das ganze Jahr über verschiedene Turniere statt. Verschiedene Vereine spielen im Patricks, was zur spannenden Wettkampf-Atmosphäre beiträgt. Schauen Sie zu und verbessern so Ihr Spiel!

Wichtige Infos

Im Patricks erwartet Sie ein breites Angebot von klassischem Billard über Snooker bis hin zu Darts auf 1200 Quadratmetern. ©Screenshot Patricks (www.patricks.at)/Canva (Symbolbilder)

Mr. John's

Das Mr. John's in Dornbirn ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, der mit seiner Mischung aus American Bar, Sambala Lounge und Irish Pub begeistert. Im Mr. John's in Dornbirn trifft Tradition auf Moderne - sowohl bei der Einrichtung als auch bei den Getränken.

Cocktailvielfalt: Von klassischen Cocktails bis hin zu speziellen Kreationen - hier finden alle ihren Lieblingsdrink. Den Lieblingsdrink kann man dabei auch im 1,8-Liter-Glas bestellen.

Von klassischen Cocktails bis hin zu speziellen Kreationen - hier finden alle ihren Lieblingsdrink. Den Lieblingsdrink kann man dabei auch im 1,8-Liter-Glas bestellen. Entspannung pur: In der Sambala Lounge kann man bei einer Shisha und Tee den Alltag hinter sich lassen.

In der Sambala Lounge kann man bei einer Shisha und Tee den Alltag hinter sich lassen. Gute Musik & Unterhaltung: Im Mr. John's finden auch regelmäßig Veranstaltungen statt, für gute Musik ist auch gesorgt.

Wichtige Infos

Von klassischen Cocktails bis hin zu speziellen Kreationen: Hier finden alle ihren Lieblingsdrink. ©Screenshots Mr. John's (mrjohns.at)/Canva (Symbolbild)