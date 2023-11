Von der Kaffeepause bis zur Cocktailstunde: Das Frei in Dornbirn

Das Frei in Dornbirn verbindet Gemütlichkeit mit Stil und den Charme eines Cafés mit einer coolen Bar: Mit viel Liebe zum Detail bietet das Lokal tagsüber eine entspannte Atmosphäre und verwandelt sich nachts in eine trendige Cocktailbar.

Das Frei liegt zentral am Marktplatz in Dornbirn. Tagsüber kann man hier beim Shoppen eine kleine Pause bei einem Espresso oder einem Cappuccino einlegen - und abends verwandelt es sich in eine belebte Cocktailbar. Das ausgesprochen freundliche Personal sorgt dafür, dass man sich rundum wohlfühlt.