Feiern im Schlössle-Keller: Schlössle - Die Bar

Neben einer großen Auswahl an alkoholischen Getränken überzeugt das Schlössle auch durch seine abwechslungsreiche Speisekarte. ©Screenshots Schlössle - Die Bar (schloesslediebar.com)/Canva (Symbolbild)

Die Schlössle-Bar in Götzis ist ein echter Geheimtipp für alle Feierwilligen im Bezirk Feldkirch. Das Lokal überzeugt mit einer breiten an Spirituosen und Cocktails und hat auch musikalisch einiges in petto.

Die Schlössle-Bar in Götzis glänzt mit stilvollem Ambiente gepaart mit freundlichem Service und leckeren Drinks: Ein echtes Highlight im Vorarlberger Nachtleben.