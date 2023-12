Bunt gemischt: Die Bunt Bar in Feldkirch

Die Bunt Bar ist ein lebendiger Treffpunkt für alle, die das Besondere lieben. Mit ihrem farbenfrohen Ambiente und der vielfältigen Getränkeauswahl hat sie sich weit über Feldkirch hinaus einen Namen gemacht.

In der Altstadt zieht die Bunt Bar jeden Alters an. Mittlerweile wird das Lokal von Junggastronom Gregor Plankensteiner geführt. Er bringt frischen Wind in die beliebte Location, ohne dabei auf Bewährtes zu verzichten.