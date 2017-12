Mindestsicherung: Wallner sieht sich nach Höchstrichter-Spruch bestätigt

Asylberechtigte müssen weiterhin in Wohngemeinschaften mit geringerer Mindestsicherung bleiben und Integrationsleistung erbringen.

Bestätigt sieht Landeshauptmann Markus Wallner die Vorarlberger Mindestsicherung durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs. “Es ist erfreulich, dass die Vorarlberger Neuregelung bis auf eine einzige Bestimmung der gerichtlichen Überprüfung standgehalten hat. Die wesentlichen Maßnahmen wurden vom VfGH bestätigt”, betont Landeshauptmann Wallner in einer ersten Reaktion.

In Vorarlberg ist die neue Mindestsicherung am 1. Juli 2017 in Kraft getreten. Die Kernpunkte der Änderungen lauten: Kostendämpfung durch neue Richtsätze für Wohngemeinschaften (das betrifft vor allem Flüchtlinge) und durch begrenzte Anerkennung von Wohnkosten, mehr Sachleistungen, Anpassungen im Familienbereich bei den Kinderrichtsätzen und besserer Wiedereinstieg. Die Integrationsvereinbarung wurde außerdem als Bestandteil der Mindestsicherung verankert.