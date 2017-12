Mindestsicherung: Verfassungsgericht gibt Vorarlberg weitgehend recht

Die Vorarlberger Regelung zur Bedarfsorientierung Mindestsicherung kann weitgehend bestehen bleiben. Der Verfassungsgerichtshof hat nach einer Anfechtung durch den Vorarlberger Landesvolksanwalt in seiner Dezembersession allerdings eine Bestimmung über Übergangsfristen für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte aufgehoben. Eine Entscheidung über die niederösterreichische Regelung wurde vertagt.

Die eigene Mindestsicherungsverordnung für Vorarlberg war am 1. Juli 2017 in Kraft getreten. Der Gerichtshof hat die Bedenken des Landesvolksanwaltes nur im Hinblick auf eine “unsachliche Differenzierung bei Kürzung des Wohnbedarfes für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte” geteilt: Für jene, die am 1. Jänner 2017 diesen Status bereits erlangt hatten, sah die Regelung einen unter Umständen wesentlich längeren Verbleib in einer vom Land zur Verfügung gestellten Unterkunft der Grundversorgung bzw. längere Zeiträume einer Leistungskürzung vor. Dies sei “unsachlich”, da für jene, die den Status erst nach diesem Stichtag erlangt haben, maximal zwei Jahre Verbleib in einer Einrichtung der Grundversorgung oder Kürzung des Wohnbedarfs verlangt wird.