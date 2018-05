Gantner: "Tiertransporte wurden korrekt abgefertigt"

Landesrat Christian Gantner: Es gibt keine Langstrecken-Transporte von Kälbern von Vorarlberg in andere Länder, Behörden und Amtstierärzte hätten die Tiertransporte korrekt abgefertigt.

Landesrat Christian Gantner hat in der am Freitag ausgesandten Beantwortung einer Landtagsanfrage “das Ergebnis der Prüfung der von den Medien behaupteten widerrechtlichen Kälber- und Zuchtrinder-Transporte von Vorarlberg ins Ausland dargelegt”.

Gantner: Langstrecken-Transport gibt es nicht

So habe das zuständige Gesundheitsministerium laut Aussendung Gantners klargestellt, dass es derzeit den behaupteten Langstrecken-Transport (über 8 Stunden) von Kälbern von Vorarlberg über Bozen in Drittstaaten bzw. andere EU-Länder nicht gebe. Wenn Kälber im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels nach Bozen verbracht würden, so dürften diese, da Oberitalien und damit auch Bozen aktuell in einer Blauzungen-Sperrzone liegt, nicht weiter – beispielsweise nach Spanien – transportiert werden.