"Die Tiertransporte sind eine enorme Qual für die Kälber"

W&W und VgT wurde Material zugespielt, das grobe Gesetzesverstöße bei Kälbertransporten von Vorarlberg ins Ausland belegen könnte.

„Erschreckende Szenen“

Beim Sichten der zugespielten Materialien boten sich den Tierschützern teilweise besorgniserregende Bilder. Tobias Giesinger vom VgT erklärt: „Speziell die Videos und Bilder aus einer Sammelstelle in Schwarzach zeigen erschreckende Szenen. Bei der Verladung werden die verängstigten Tiere an den empfindlichen Schwänzen und Ohren gezerrt und hochgehoben. Sie werden von Anhängern gestoßen und getreten. Dies sind keine Einzelfälle, sondern sie stellen die gängige Praxis dar – insgesamt 148 Anzeigepunkte gegen den Sammelstellenbetreiber, Tiertransportfahrer und Viehhändler wurden vom VgT an die Behörden übergeben. Auch die Verwendung von nicht-rutschfesten Rampen, auf denen die Tiere stürzen, oder der Transport von Kälbern in einem VW-Bus wurde zur Anzeige gebracht“, führt er aus.

„Komplett wertlos“

Lukratives Geschäft

„Von Muttermilch abhängig“

Der Verein gegen Tierfabriken prangert jedoch nicht nur den Umgang beim Verladen der Tiere an: „Selbst wenn die Transportfahrzeuge den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen würden und die Behandlung der Tiere in den Sammelstellen korrekt wäre, sind Langstrecken-Transporte von nicht entwöhnten Kälbern nicht tiergerecht durchführbar“, ist Tobias Giesinger überzeugt. „Da die Kälber oft nur wenige Wochen alt und noch von der Muttermilch abhängig sind, können sie während der Transportzeit nicht ausreichend versorgt werden. Das ist nicht nur eine enorme Qual für die Tiere, sondern verstößt auch gegen die geltende EU-Tiertransportverordnung.“ Die brisanten Foto- und Video-Unterlagen wurden vor wenigen Tagen an die Bezirkshauptmannschaften in Bregenz und Dornbirn sowie zuständige Behörden in anderen Bundesländern übergeben.