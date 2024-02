Zwerger: "Glück im Unglück – mit dem Kopf auf den Airbag gekracht, aber nichts Schlimmes"

Der Dornbirner Stürmer wurde in einen Verkehrsunfall verwickelt, gibt aber gegenüber VOL.AT vorsichtige Entwarnung.

Pkw übersah Vorrang – Kopfverletzung und Schnittwunden

"Wir waren beide mit rund 50km/h unterwegs. Dann bin ich mit dem Kopf auf den Airbag gekracht. Außerdem habe ich mir den Nacken verrissen und mir ein paar Schnittwunden an den Händen zugezogen", informiert der 27-jährige Angreifer im VOL.AT-Telefonat.

"Bin guter Dinge, dass ich schnell wieder auf dem Eis stehe"

Der Stürmer, der aufgrund einer schweren Gehirnerschütterung schon einmal ein langwieriges Comeback hinter sich gebracht hat, zeigt sich zuversichtlich für eine schnelle Genesung: "Aktuell wird natürlich genau überprüft, ob es sich um eine Gehirnerschütterung handelt, also ob Schwindel oder Übelkeit auftreten. Momentan habe ich aber nur leichte Kopfschmerzen und bin guter Dinge, dass meine Vorgeschichte in diesem Fall keine Rolle spielt. Ich denke, dass ich in ein paar Tagen wieder auf dem Eis stehen werde." Trotzdem würde man genau hinsehen und die nächste Zeit abwarten, um sämtliche Risiken aus dem Weg zu räumen.