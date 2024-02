Schockmoment: Dominic Zwerger nach Autounfall verletzt

Der HC Ambri-Piotta bestätigte, dass ihr Stürmer Dominic Zwerger in einen Autounfall verwickelt war. Glücklicherweise erlitt er keine schweren Verletzungen.

Am Dienstag gab der HC Ambri-Piotta bekannt, dass Dominic Zwerger, der 27-jährige Stürmer des Teams, am Montagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Laut einer offiziellen Mitteilung des Clubs wurde Zwerger von einem anderen Autofahrer der Weg abgeschnitten, was zu dem Unfall führte.