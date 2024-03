Zweites Schrottauto in Dornbirn entfernt: Ermittlungen führen zu einem rumänischen Klan

So sah es noch im Februar an der Bregenzerwaldstraße aus.

So sah es noch im Februar an der Bregenzerwaldstraße aus. ©VOL.AT

BH Dornbirn ließ Fahrzeug abschleppen

Ermittlungen gestalten sich schwierig: Wer sind die Besitzer?

Spuren führten zu rumänischem Klan

Was das zweite Auto angehe, wisse man zumindest, wer das Fahrzeug zuletzt gelenkt habe. "Ob er Eigentümer war, kann man hier leider nicht so genau herausfinden", betont der Leiter der Polizeiabteilung. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. "Das ist ein rumänischer Klan, wo das ganze einfach nicht so genau geregelt ist", so Bohle. "Diesbezüglich haben wir diese Person angeschrieben, dass wir das Auto entfernt haben und sie diesen quasi Gegenstand wieder übernehmen sollen. Wenn sie das nicht tun, dann gehört dieser Gegenstand – weil als Auto kann man das fast nicht mehr bezeichnen – dem Straßenerhalter und dann dürfen wir darüber verfügen."