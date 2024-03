Ermittlungen zu Schrottautos an der L200: Grauer Fiat entfernt, roter Renault bleibt

Wie steht es eigentlich um die verwahrlosten Autos ohne Kennzeichen an der L200? VOL.AT hat beim "Parkplatz" in Dornbirn vorbeigeschaut und bei der zuständigen Behörde nachgefragt.

Zwei Wochen ist es her, dass VOL.AT über zwei an der Bregenzerwaldstraße abgestellte Schrottautos berichtete. Beide Autos waren sichtlich verwahrlost und wurden dort ohne Kennzeichen abgestellt. Nun gibt es eine neue Entwicklung: Während der rote Renault mit Spray-Schrift "Danke Grüne" immer noch an der L200 in Dornbirn steht, wurde der grau-blaue Fiat mittlerweile entfernt.