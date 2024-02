Was machen diese Schrott-Autos an der Bregenzerwaldstraße?

Ohne Kennzeichen

Immer wieder werden Autos ohne Kennzeichen auf Parkplätzen abgestellt. So auch auf einem kleinen Kiesplatz an der Bregenzerwaldstraße zwischen Dornbirn und Alberschwende. Dort stehen derzeit zwei Autos. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Kennzeichen abmontiert.

Mysteriöse Autos ohne Kennzeichen: Wer steckt dahinter?

Kein Parkplatz, sondern übliche Ausbuchtung

Laut Information der Stadt Dornbirn handelt es sich bei dem Platz zwar um Dornbirner Gemeindegebiet, doch die Autos stehen auf dem Grundstück der Landesstraße. Zuständig ist somit die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn. Laut Auskunft der BH Dornbirn ist es der erste bekannte Fall, in dem Fahrzeuge an diesem Ort abgestellt wurden. Um einen Parkplatz handelt es sich nicht, verdeutlicht Andreas Bohle von der Polizeiabteilung. Es sei eine Ausbuchtung neben der Straße, wie sie etwa zur Lagerung von Holz oder als Ausweiche geschaffen werde. Solche Plätze gebe es öfter in Kurvenbereichen und an Straßen. "Es ist auf jeden Fall an der Landesstraße und gehört auch zum Landesstraßengrund dazu. Es ist auch darum die BH zuständig, sonst wäre es die Gemeinde, wenn es eine Gemeindestraße wäre", betont er.