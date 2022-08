Zweite Ehe, Vaterfreuden und Weg zur eigenen Firma

"Fatmir Zuberi Backstage": Nach arrangierter Ehe und dem Ausbruch aus einer konservativen Gastarbeiterfamilienwelt fand der Unternehmer neues Glück.

Im finalen Teil der VOL.AT-Serie über das bewegte Leben von Fatmir Zuberi gewährt der gebürtige Nordmazedonier Einblick in seinen weiteren beruflichen Werdegang. Nachdem seine erste Ehe, die unter den strengen, konservativen Wertehaltungen der beiden Familien litt, in die Brüche ging, fand der gelernte Maschinenschlosser einerseits im Beruf neue Herausforderungen, andererseits gab ihm seine Liebe zum Tanz, insbesondere Hip Hop, wieder Halt im Leben.

Neue Liebe bei einem Model-Casting

Der "Hip-Hop-Tänzer" und die schöne Schlagersängerin

Dass sich Gegensätze anziehen könnten, zeigt sich auch in der Beziehung von Fatmir und Michaela: "Besonders spannend für mich als Teil der Hip-Hop-Kultur war der Fakt, dass Michaela aus einer traditionellen Vorarlberger Familie stammt und selbst als Schlager-Sängerin tätig ist. Unser Altersunterschied, meiner Herkunft oder meine erste Ehe haben aber nie eine Rolle gespielt, im Gegenteil. Ich habe von Anfang an eine Welle des Respekts und der Akzeptanz erfahren, von der gesamten Familie her. Das kannte ich so nicht und ich bin unheimlich dankbar." Inzwischen leben die beiden in Hohenems und mit der Geburt ihrer Tochter Amelie hat sich das Glück der kleinen Familie vervollständigt.