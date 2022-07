Arrangierte Ehe, Patriarchat und der Weg in die Freiheit

Trotz vieler Herausforderungen als Kind aus einer konservativen Gastarbeiterfamilie kann man Fatmir Zuberis Weg in die Selbstständigkeit als erfolgreiche Geschichte einer beispiellosen Integration bezeichnen.

Man kann Fatmir Zuberi vieles unterstellen, aber Faulheit findet im Vokabular des Familienvaters keinen Platz. Als Kind einer aus Nordmazedonien stammenden Gastarbeiterfamilie wuchs der inzwischen in Hohenems lebende CEO der Firma Backstage Branding in Höchst auf. Auf Instagram gewährt der umtriebige Unternehmer und Gründer der Tanzschule Move4Style Einblick in seinen bewegenden Werdegang.