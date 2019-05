Zwei Geschäftslokale stehen leer: So geht es mit dem KDW in Egg weiter

Im Kaufhaus der Wälder (KDW) in Egg stehen ab Juni gleich zwei Geschäftslokale leer: Vögele-Nachfolger Miller und Monroe ist pleite und Huthersteller Capo schließt seinen Flagstore-Shop.

Im Kaufhaus der Wälder (KDW) in Egg stehen ab Juni zwei Geschäftslokale leer. Nicht nur Vögele-Nachfolger Miller und Monroe, sondern auch der Vorarlberger Huthersteller Capo schließen ihre Shops. Miteigentümer Michael Behmann sieht den vorübergehenden Leerstand gelassen: “Wir hatten bis vor zwei Wochen Vollvermietung”, erklärt er gegenüber VOL.AT. “Insgesamt können wir über eine sehr positive Entwicklung des KDW berichten. Die Kundenfrequenz und Akzeptanz in der Bevölkerung steigt seit Jahren kontinuierlich.” Seit rund einer Woche stehen die Flächen von Miller und Monroe leer, Capo wird vermutlich ab Juni folgen. Die beiden Leerstandflächen liegen laut Behmann außerhalb des Einflussbereichs der Eigentümer.

Vögele-Nachfolger ist pleite

Nach der Pleite der Modekette Vögele im November 2018 übernahm die deutsche Kette Miller und Monroe mit Anfang diesen Jahres die Filialen in Vorarlberg. Auch die Geschäftsstelle im Kaufhaus der Wälder (KDW) in Egg wurde übernommen. Bereits im März wurde bekannt, dass auch der Vögele-Nachfolger pleite ist. Behmann gibt gegenüber VOL.AT an, dass leider alle Sanierungsversuche der Gruppe gescheitert seien. “Dass der Standort im KDW gut funktioniert hat, hat man vor allem darin gesehen, dass M&M bis zuletzt an diesem Standort festgehalten hat, während andere bereits früher geschlossen worden sind”, konstatiert der Egger Kaufmann.