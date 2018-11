Charles Vögele: So geht es mit den Ländle-Filialen weiter

Derzeit werden die Angebote zum Kauf der insolventen Modekette Charles Vögele geprüft. Die Pleite der Kette betrifft in Vorarlberg fünf Filialen.

“Wir schließen diese Filiale”, “Alles muss raus”, “Alles reduziert” – diese Meldungen sind derzeit in den Schaufenstern der Vögele-Filiale im Kaufhaus der Wälder (KDW) in Egg zu lesen. Das Niederlassung im Mittelbregenzerwald wird allem Anschein nach geschlossen, die Herbst-Winter-Kollektion ging direkt in den Räumungsverkauf. Was aus den Filialen in Dornbirn, Feldkirch, Bürs und Götzis wird, war bisher ungewiss.