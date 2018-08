Zwei Express-Züge im Europapark ineinander gekracht

Bei einem Zusammenstoß von zwei Zügen der Schwebebahn im Europa-Park Rust sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war am Samstagmorgen eine voll besetzte Bahn des “Europa-Park Express” auf eine leere Bahn gefahren. Die Ursache war zunächst unklar. Eine Mitfahrerin und der Lokführer wurden leicht verletzt. Der Mann erlitt dem Sprecher zufolge einen Schock. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

Vorfall ging glimpflich aus

Der Vorfall in mehreren Metern Höhe sei glimpflich ausgegangen. Die Feuerwehr half den Besuchern beim Aussteigen. “Der Zwischenfall hat keine Auswirkungen auf den Betrieb”, sagte ein Sprecher des Parks in der Nähe von Freiburg. Der Verkehr der Schwebebahn, die Besucher durch den Freizeitpark fährt, sollte voraussichtlich am Nachmittag wieder aufgenommen werden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.