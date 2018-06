Brand im Europapark: Jetzt gaben Ermittler die Ursache bekannt!

Vor zwei Wochen brach im Europapark im süddeutschen Rust ein Feuer aus. Jetzt gaben die Ermittler die Ursache für das Feuer bekannt.

500 Rettungskräfte im Einsatz

Am 26. Mai brach im Europapark im Süden Deutschlands ein Feuer aus. Bis zu 25.000 Besucher waren am Samstag in dem Freizeitpark und Erlebnis-Resort zu Gast gewesen. Die Anlage war von den Rettungskräften evakuiert worden. Durch den Brand, der mit einer großen Rauchsäule von weit her zu sehen war, wurden nach Polizeiangaben Teile der Einrichtung des Parks beschädigt. Etwa 500 Rettungskräfte waren laut Polizei im Einsatz.