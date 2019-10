zNüne - der Talk mit Biss mit Domingo Mattle

Künstler und Breakdancer Domingo Mattle aus Hohenems spricht im zNüne-Talk über seine Leidenschaft zu Tanz und Hip-Hop-Kultur, Beweggründe und sein Privatleben.

Der junge Vorarlberger hat seine Karriere mit Breakdance begonnen, fand über Graffiti in die Kunst und konnte seine Werke bereits in L.A., Hongkong und New York präsentieren. Nun arbeitet er sogar an einer Fashionlinie und versucht sich wieder einmal in einem neuen Bereich. Das liegt einerseits daran, dass er Herausforderungen mag, beschreibt Domingo selbst. Außerdem liebe er es, "zu erschaffen, egal was." Dabei möchte er sich nicht vorschreiben lassen, was er gestaltet und erschafft, sondern "grenzenlos" und "frei" sein.