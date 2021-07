Zierl: "Absolut notwendig, dass diese Trasse kommt"

Gunther Zierl, Zivilingenieur für Bauwesen und Bahnexperte, hat am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" genau erklärt, warum es eine zweigleisige Bahntrasse in Vorarlberg braucht, und wie die Unterflurlösung technisch genau ausschauen soll.

all

all

self

self

Die Herausforderung

Neben den bau- und bahntechnischen Themen habe man auch ein Augenmerk auf die umweltrelevanten Gesichtspunkten gelegt. Wenn man so wolle, handele es sich in der aktuellen Studie um eine Vertiefung der bereits 2002 vorgeschlagenen Unterflurtrasse. Die Zeit für Studie, von Mitte April bis Ende Juni wurde zu dritt daran gearbeitet, war angesichts der vielen Gesichtspunkte wohl die größte Herausforderung, so Zierl.