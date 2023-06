Wolfsgruß in Dornbirn: Polizei ermittelt

Wolfsgruß und "Allahu Akbar"-Rufe

Vor Ort wurden durch die Beamten bereits mehrere Anzeigen wegen verschiedener Verkehrsübertretungen erstellt. Was allerdings am Sonntag noch ohne Konsequenzen geblieben ist, aber nachträglich für manche Teilnehmer unangenehme Folgen haben könnte. Es sind Bilder in den sozialen Netzen aufgetuacht und liegen VOL.AT vor. Auf Videos sind etliche Feiernde zu sehen, die immer wieder den seit 2018 in Österreich verbotenen Wolfsgruß zeigen.