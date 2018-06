Extremismusexperte über "Graue Wölfe" in Vorarlberg

Der Extremismusexperte Thomas Rammerstorfer stellte am Montag sein neues Buch über die "Graue Wölfe" und ihren Einfluss in Österreich vor. Rammerstorfer ist auf Einladung der Grünen in Vorarlberg und diskutiert im VOL.AT-Studio über die türkischen Rechtsextremen.

Laut Rammerstorfer haben sich die Erscheinungsformen ausdifferenziert: Straff organisierte Parteikader einerseits, subkulturell inspirierte Jugendgangs mit Rebellenhabitus andererseits, fänden sich unter dem gemeinsamen ideologischen Dach türkischer Großmachtsphantasien. Thomas Rammerstorfer, Gemeindepolitiker der Grünen in Wels, versucht in diesem Band ein objektives Bild des türkischen Rechtsextremismus in Deutschland und Österreich zu zeichnen. Ohne Verharmlosung ebenso wie ohne Skandalisierung.