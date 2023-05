Wolfsgruß vor der Messehalle – Türken feiern Erdogan-Wahlsieg

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Anzeigen wegen Verkehrsübertretungen

Videomaterial zeigt Wolfsgruß

Was sich im Bericht der Polizei nicht wiederfindet, zeigen Videoaufnahmen die in den sozialen Netzwerken kursieren und VOL.AT vorliegen. So sind neben dem Zünden von Bengalos und den genannten Verkehrsübertretungen in Form von sogenannten "Burnouts" auch etliche Personen zu sehen, die den in Österreich verbotenen "Wolfsgruß" zeigen. Ein Erkennungszeichen der als rechtsextrem eingestuften Grauen Wölfe. Das Zeigen des Wolfsgrußes in Österreich kann im Wiederholungsfall mit einer Strafe bis zu 10.000 Euro oder sechs Wochen Haft geahndet werden. Auch "Allahu akbar"- Rufe sind auf den Videos immer wieder zu hören.