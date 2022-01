Walgaukaserne: Rekruten zeigen "Wolfsgruß"

Grundwehrdiener der Kaserne in Bludesch haben den verbotenen "Wolfsgruß" gezeigt.

Sie fertigten ein Video davon an, das sich in einem Sozialen Netzwerk schnell verbreitete, mittlerweile ist es wieder gelöscht. Damit befasst ist nun die Disziplinarkommission des Bundesheers, auch eine strafrechtliche Untersuchung wurde eingeleitet, wie der "Kurier" am Wochenende berichtete.