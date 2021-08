Wohnbauoffensive: 21 Wohnungen übergeben

Im Beisein von Wohnbaureferent Marco Tittler fand am Dienstagnachmittag in Hard (Altmannweg) die Übergabe von 21 Mietwohnungen statt.

17 Monate Bauzeit

In Kooperation mit der VOGEWOSI sind in Hard 21 neue Mietwohnungen in drei Gebäuden entstanden. Mit dem Bau wurde bereits im März 2020 begonnen. Die Bauzeit betrug 17 Monate. Die Größe der Wohnungen variiert zwischen Zweizimmer-, Dreizimmer-, und Vierzimmerwohnungen. Vergeben werden die Wohnungen über die Marktgemeinde Hard. Ein weiterer Pluspunkt ist der barrierefreie Zugang zu allen Wohnungen. Der Wohnraum ist der unmittelbare Lebensraum und ein bestimmender Faktor der Lebensqualität, so der Landesrat: "Unser Ziel ist es weiterhin, qualitätsvollen Wohnraum auf hohem ökologischen Niveau zu errichten und das Angebot zu erweitern".