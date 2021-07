Wohnen über der Autobahn: Architekt plant einen "Deckel" für die A14

Vorarlberg ist seit Donnerstag um eine Infrastrukturidee reicher.

Die Autos sollen dann auf dieser Strecke de facto in einem künstlichen Tunnel fahren. Auf dem tragbaren Deckel selbst sollen Wohnanlagen, Gewerbebetriebe und sogar Industriebetriebe entstehen. Die Idee klingt erstmal utopisch, wäre aber an sich nichts Neues: Gerade in Ballungsräumen sind Einhausungen keine Seltenheit mehr. Vergleichbare Projekte existieren etwa an der Donauuferautobahn in Wien oder an der Mühlkreisautobahn bei Linz.