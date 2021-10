Weltspartag, die Industrie und "Lass uns offen reden"

Christian Zoll von der IV Vorarlberg, Gerhard Hamel von der Volksbank Vorarlberg und Schriftsteller Andreas Wassner sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am Sonntag ist Weltspartag. Ist Sparen überhaupt noch zeitgemäß? Hat das Sparbuch ausgedient? Wie sollte ein Normalverdiener am besten sein Geld anlegen? Zu diesen Fragen, der derzeitigen Lage am Bankensektor, der Zinspolitik und der aktuellen Wirtschaftslage wird Volksbank-Vorarlberg-Vorstand Gerhard Hamel bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast sein.