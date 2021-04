Ab Juli: Christian Zoll wird neuer Geschäftsführer der IV

Das Präsidium der Industriellenvereinigung (IV) Vorarlberg hat Mag. Christian Zoll zum neuen Geschäftsführer ab Juli 2021 bestellt.

Martin Ohneberg, Präsident der IV-Vorarlberg: "Bei den vielen eingelangten Bewerbungen hat uns Christian Zoll am meisten überzeugt. Er bringt mit seinem interessenspolitischen Verständnis, seinem Netzwerk, seinem Interesse an der Industrie und seiner Persönlichkeit wichtige Voraussetzungen mit, um gemeinsam mit unseren Mitgliedern und den Entscheidungsträgern einen lebenswerten und wettbewerbsfähigen Industriestandort weiterzuentwickeln. Mit Christian Zoll konnten wir eine rasche und starke Nachfolge für Mathias Burtscher finden, der bis zur Übergabe im Sommer mit vollem Einsatz zur Verfügung steht."

"Voller Optimismus und Tatendrang"

Christian Zoll (Jg. 1993) ist gebürtiger Lustenauer und seit Anfang 2020 im Kabinett von Staatssekretär Magnus Brunner im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie tätig. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Wien und mehreren politiknahen Stationen, kehrt Christian Zoll nach über acht Jahren nach Vorarlberg zurück. Als Vorsitzender der österreichischen Bundesjugendvertretung (2015-2019) greift er auf ein langjähriges und ehrenamtliches Engagement in einer überparteilichen Interessenvertretung zurück. Erste Erfahrung mit der Industriellenvereinigung sammelte er im Rahmen des IV-Traineeprogramms 2019. In einer ersten Reaktion zeigt sich Christian Zoll sehr erfreut über die Entscheidung des Präsidiums: "Ich blicke voller Optimismus und Tatendrang auf meine neue verantwortungsvolle Funktion bei der IV-Vorarlberg. Ich freue mich auf den Einsatz für eine starke Interessenvertretung im Sinne unserer Mitglieder und darauf, die Bedeutung der Industrie für die Menschen, für Arbeitsplätze und Wohlstand hervorzuheben. Unser gemeinsames Interesse wird weiterhin einem mutigen Zukunftsbild für Vorarlberg gelten."