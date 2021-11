Weihnachts-Shopping auch im Lockdown: Modehaus Mayer weiterhin erreichbar

Vorarlbergs Handel ist auch im Lockdown für die Kunden da. Wie Weihnachts-Shopping derzeit funktioniert, erklärt Petra Vogl-Mayer.

Vorarlbergs Handel hat sich im Lockdown so einiges einfallen lassen, um weiterhin für die Kunden da zu sein. So auch das Modehaus Mayer in Götzis. "Wir haben ein tolles Team, das gerne arbeiten würde", meint Petra Vogl-Mayer gegenüber VOL.AT. Derzeit kann man nicht nur Gutscheine erwerben, sondern auch kontaktlos eine Kleiderauswahl abholen. Änderungen in der hauseigenen Schneiderei werden ebenfalls durchgeführt. "Wir sind eigentlich immer erreichbar und immer da", verdeutlicht die Händlerin.

Beratung auch per Videoanruf

Kunden können das Modehaus per E-Mail oder Telefon erreichen. Auch eine Beratung per WhatsApp ist möglich. "Wir können auch mit dem Handy mit Bild telefonieren und verschieden Sachen zeigen", meint Vogl-Mayer. "Ich denke auch, dass wir immer auf einen grünen Zweig kommen." Viele Kunden hätten am Freitag und Samstag vor dem Lockdown noch einmal richtig eingekauft. Die Vorfreude auf den persönlichen Kundenkontakt ist groß. "Wir hoffen, dass wir am Dreizehnten wieder aufmachen können", so Vogl-Mayer.