Handel: Spielzeugtrends für Weihnachten, Lockdown und Click & Collect

Viele sind momentan noch auf der Suche nach Geschenken für die Kleinen. Auch im Lockdown muss man auf das Spielzeug-Shopping nicht verzichten.

Escape-Spiele als großer Trend

Einige Kunden seien bereits im November gekommen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, erklärt Sabine Schwärzler vom "Bienenhaus" in Wolfurt. Auch heuer zeichnen sich einige Spielzeugtrends ab: "Ein großer Trend sind die Escape-Spiele", so Schwärzler gegenüber VOL.AT. Für die Kleineren liege Holzspielzeug immer noch mehr im Trend. Etwas ausgefallener sie das Spiel des Jahres: Beim Suchspiel "Micro Macro" müssen auf einem riesigen Poster kleinen Figuren gesucht werden.

Geschenke per "Phone and Collect"

Statt auf "Click and Collect" setzt das "Bienenhaus" auf "Phone and Collect": "Anrufen, beraten lassen und abholen kommen", erklärt die Spielzeughändlerin. Sie sei derzeit froh um die Stammkunden. "Das ist unsere wichtigste Zeit und, wenn ich hier keinen Umsatz machen würde, das wäre schlimm." Die Beratung per Telefon sei nicht vergleichbar damit, Kunden direkt im Laden zu haben. "Wir haben die Lager voll", meint Schwärzler. "Wir müssen jetzt einfach zusammenhalten und ich bitte euch, bei uns einzukaufen."

Weihnachtsshopping begann früher

Abholfenster und Onlineshop

"Wir haben Click and Collect", erklärt Ehrentraut-Wohlgenannt gegenüber VOL.AT. Auch das Abholfenster habe sich bewährt. "Gerade die ältere Generation nutzt das", so die Spielzeugverkäuferin. Aber auch der Onlineshop wird fleißig befüllt. Nach dem Lockdown soll es Aktionen für die Kunden geben, Mitte Dezember beginnt zudem der Abverkauf für Winterartikel. "Wenn ihr noch was braucht, kommt in den stationären Handel", bittet die Händlerin. Auch Onlineshops aus der Vorarlberg zählen hier dazu.