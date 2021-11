Knecht Uhren Schmuck: Lockdown-Shopping online oder per WhatsApp

Trotz Lockdown ist Vorarlbergs Handel für die Kunden da. Knecht Uhren Schmuck in Rankweil bietet nicht nur Beratung per Telefon und WhatsApp, sondern auch einen neuen Onlineshop.

"Wir sind natürlich wie im letzten Lockdown wieder mit dem Serviceangebot da", erklärt Andrea Knecht von Knecht Uhren Schmuck. So werden Batteriewechsel und Reparaturen angeboten. Wer derzeit einen Weihnachtswunsch erfüllen will oder auch im Lockdown nicht auf das Shoppen verzichten mag, kann anrufen oder per WhatsApp schreiben.

self all Open preferences.

Onlineshop und Handy-Beratung

"Seit gestern haben wir einen Onlineshop am Laufen", meint Knecht gegenüber VOL.AT. Dort sind viele verschiedene Artikel vertreten - derzeit vor allem Schmuck, nach und nach sollen die Uhren dazukommen. Wenn ein Kunde ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll, bekommt er ein paar Fotos per WhatsApp zugeschickt und kann daraus wählen.

Auch im Lockdown ist Knecht Uhren Schmuck für die Kunden da. Bild: VOL.AT/Mayer

In der Region kaufen - auch im Lockdown

"Am wichtigsten ist einfach, dass man in Vorarlberg bleibt zum Einkaufen", verdeutlicht die Schmuckhändlerin. Wenn man online bestelle, dann möglichst in regionalen Shops. "Letztes Jahr hat es tadellos funktioniert bei mir und meiner Familie: Wir haben alles eigentlich in Vorarlberg gekriegt, was wir gebraucht haben."

Öffnung sehnlichst erwartet

"Der Lockdown heißt für uns auf heißen Nadeln zu sitzen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht", gibt sie im VOL.AT-Gespräch zu verstehen. "Sobald wir aufmachen dürfen, sind wir natürlich mit hundert Prozent oder 150 Prozent wieder da." Die Öffnungszeiten sollen eventuell verlängert werden. "Von der Kaufmannschaft Rankweil gibts wie jedes Jahr die Lösleaktion", meint Knecht. Kunden können dort die letzten Tage nutzen, um ein Gewinnerlos zu ergattern.