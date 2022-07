Wegen Sprit-Mangel: Hier werden erste Tankstellen geschlossen

Vor allem Diesel sei von diesem Notstand betroffen, wie das kroatische Blatt "24sata" berichet. "Einigen Tankstellen ist der Diesel bereits ausgegangen, sie haben den Kraftstoff nicht gekauft, weil er für sie unrentabel ist. Insgesamt schreiben wir seit acht Monaten rote Zahlen. Das ist inakzeptabel", so Armando Miljevac, Präsident des Verbandes kleiner Ölhändler gegenüber "24sata". "Wir haben erwartet, dass wir diese Situation überstehen würden, aber wir sehen, dass immer mehr Mitglieder des Verbandes keinen Kraftstoff mehr an ihren Zapfsäulen haben", so der Branchenvertreter. "In den nächsten Tagen werden Tankstellen wahrscheinlich geschlossen."