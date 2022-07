Maximal 30 Liter: Diese Tankstelle rationiert jetzt Sprit-Ausgabe

Wegen Lieferengpässen: An dieser Tankstelle bekommt man zeitweise jetzt nur noch 30 Liter Sprit pro Tag. Der Tankvorgang wird also rationiert bzw. limitiert.

Hier werden drastische Maßnahmen ergriffen: Aufgrund von Lieferengpässen kann man an dieser Tankstelle jetzt nur noch 30 Liter Sprit tanken. So passiert in Gföhl (Bezirk Krems). Auf dem Zettel einer Zapfsäule war zu lesen: "Abgabe pro Tankvorgang und Tag maximal 30 Liter. Kanister dürfen nicht befüllt werden. Durch den Krieg in der Ukraine ist leider die Treibstoffanlieferung sehr eingeschränkt."