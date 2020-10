Was die frühe Sperrstunde für die Casinos bedeutet

Welche Auswirkungen hat die Sperrstunde um 22 Uhr auf das Casino Bregenz und andere Casinos in Österreich?

Während für die Vorarlberger Hotellerie und deren Hotelbars eine Ausnahme von der Sperrstunde geschaffen wurde, gilt für die Casinos die frühe Sperrstunde. "Es gibt Sperrstundenregelungen für Gastronomie und für Gastronomieangebote und die finden zu 100 Prozent auch bei uns Anwendung und werden auch penibel eingehalten", erklärt Patrick Minar, Head of Corporate Communications bei Casinos Austria, auf VOL.AT-Anfrage. "Gemäß den Vorgaben gibt es ab 22 Uhr keinerlei gastronomisches Angebot mehr in unseren Casinos." Was davon nicht betroffen sei, sei der Spielbetrieb. Diesen könne man den Gästen weiterhin auch über die Sperrstunde hinaus anbieten. "Sie können dann Roulette spielen gemäß allen Sicherheitsvorkehrungen wie Abständen, Maskenpflicht et cetera, aber sie können nichts mehr konsumieren", so Minar.