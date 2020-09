Sperrstunde: Neue Ausnahme für Hotelbars

Die Hotellerie in Vorarlberg bekommt bei der Sperrstunde eine Ausnahmeregelung.

Hotelgäste dürfen in der Hotelbar auch weiterhin nach 22 Uhr konsumieren und zwar bis 1 Uhr. Die Ausnahme gilt allerdings nur für Übernachtungsgäste. Tagesgäste dürfen nach 22.00 Uhr nicht mehr an die Hotelbar gelassen werden.

Neue Verordnung

Ausnahmen von der Sperrstunde für Hausgäste waren schon bisher in der Gewerbeordnung gegeben. Das Betretungsverbot für Restaurants und Bars nach 22 Uhr verlangte jedoch eine neue Verordnung, in der sich nun auch die Hotels finden. Für die Verabreichung von Speisen und Getränken an Nächtigungsgäste in Hotelrestaurants gilt die Vorverlegung der Sperrstunde seit Dienstag nicht mehr.